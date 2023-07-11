Ущерб от беспорядков во Франции обойдется страховым компаниям в €650 млн

По данным федерации France Assureurs, 55% страховых случаев приходится на имущество предпринимателей, тогда как 35% - на имущество местных властей

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Страховые компании получили заявления на возмещение ущерба после беспорядков во Франции на общую сумму в €650 млн. Об этом говорится в заявлении французской страховой федерации France Assureurs, опубликованном во вторник.

"С учетом заявлений, поданных за последнюю неделю, общая стоимость заявленных на сегодняшний день претензий составила €650 млн", - отмечается в тексте.

Поясняется, что 55% страховых случаев приходится на имущество предпринимателей, тогда как 35% - на имущество местных властей. Согласно данным федерации, речь идет о 3,9 тыс. пострадавших объектах.

Ранее движение предпринимателей Франции (MEDEF) оценило убытки от погромов более чем в €1 млрд. По словам министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэра, участники беспорядков с 27 июня сожгли и разграбили более 1 тыс. магазинов и 200 торговых центров по всей стране.