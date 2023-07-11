Комиссия Минкультуры Украины опечатала церковные лавки в Киево-Печерской лавре

При этом, как подчеркнул выступающий в интересах УПЦ адвокат Владимир Лубянецкий, заявленной целью комиссии являются корпуса монастыря

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комиссия Министерства культуры Украины опечатала церковные лавки монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Союзу православных журналистов адвокат Владимир Лубянецкий, выступающий в интересах УПЦ.

По его словам, комиссия и силовики с самого утра начали незаконные действия на территории монастыря. К настоящему моменту опечатаны церковные лавки, указал Лубянецкий. Хотя заявленной целью комиссии являются корпуса монастыря.

Адвокат также рассказал, что, в то время как братия монастыря читала молитвы, одна из чиновниц министерства выкрикивала украинские песни.

Минкультуры намерено отобрать у УПЦ пять корпусов, 6 июля при содействии силовиков были опечатаны три из них. Во вторник утром адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщил, что на территории Киево-Печерской лавры снова происходит захват корпусов канонической церкви. Задействованы полицейские и сотрудники спецподразделения, они вооружены. Полиция оцепила два гостиничных корпуса, предназначенные для паломников. Прихожан на территорию обители не пускают.