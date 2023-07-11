Большинство опрошенных жителей Польши выступили против быстрого принятия Украины в НАТО

По данным опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения страны, такой позиции придерживаются 47,7% поляков, 40% поддерживают ускоренное вступление в альянс, а 12,3% респондентов не имеют мнения по этому вопросу

ТАСС, 11 июля. Ускоренное вступление Украины в НАТО не поддерживает большая часть жителей Польши. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения страны и опубликованного во вторник газетой Rzeczpospolita.

Как выяснили исследователи, против быстрого принятия Украины в НАТО выступают 47,7% поляков, 40% поддерживают этот шаг, а 12,3% респондентов не имеют мнения по этому вопросу.

Среди противников ускоренной процедуры присоединения Киева к альянсу превалируют сторонники польской оппозиции (54%), мужчины, живущие в средних городах (71%), имеющие высшее образование (60%), с хорошим уровнем дохода (57%).

Опрос был проведен 7 и 8 июля с участием 1 100 человек.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение в альянс на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.