В Гостином дворе в рамках Московского урбанфорума презентуют тренды развития соцсферы

На мероприятии можно будет посетить капсулу профессий, офис управления карьерой и изучить метанавыки человека будущего

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Гостиный двор на время проведения Московского урбанистического форума с 1 августа по 10 сентября превратится в презентационную площадку последних достижений в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей. Об этом сообщила в понедельник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Социальная сфера столицы - одна из самых инновационных в мире. Мы стараемся не просто строить новые детские сады, больницы, внедрять уникальные цифровые технологии и закупать передовое оборудование. Мы стараемся менять культуру общения и отношение в каждом из наших учреждений, внедряем пациенто-ориентированный подход в медицине. О том, как преобразилась социальная сфера и какие изменения помогут сделать ее еще более уютной и заботящейся о каждом жителе, мы расскажем на Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса.

Как отметили в пресс-службе, в рамках интерактивного выставочного пространства форума ежедневно можно будет ознакомиться с трендами заботы о здоровье, посетить капсулу профессий, офис управления карьерой и даже изучить метанавыки человека будущего. На одной из площадок с помощью симулятора старости можно будет почувствовать себя пожилым человеком, понять, с какими трудностями сталкиваются люди в преклонном возрасте, узнать, как помочь сохранить достойное качество жизни и социальную активность. Кроме того, посетители смогут заглянуть в "Музей вредных привычек". Также гостей площадки ждут десятки лекций и открытые концерты.

Опыт экспертов

"Программа Московского урбанфорума в этом году обширна по наполнению. В частности, в Гостином дворе пройдут три ключевых события: конгресс Urban Health, Всероссийский форум среднего профессионального образования и V форум социальных инноваций регионов", - сообщили в соцкомплексе правительства Москвы.

Так, 2 и 3 августа в рамках конгресса Urban Health посетителям покажут и расскажут, как принципы здорового образа жизни интегрируются во все сферы городского развития. Экспертами выступят представители власти, врачи, предприниматели, архитекторы и москвичи. Спикеры расскажут, как здоровая городская среда продлевает жизнь москвичей, меняет ее качество, какие интересные проекты в этом направлении запланированы и уже реализованы.

Также 17-18 августа состоится Всероссийский форум среднего профессионального образования. "Сегодня обучение в колледжах Москвы - это возможность старта успешной карьеры по востребованной специальности с бесшовным переходом от обучения к работе. В рамках деловой программы форума более 100 экспертов обсудят роль среднего профессионального образования в развитии экономики страны, представят эффективные практики регионов, обсудят портрет и компетенции современных педагогов и наставников, мотивацию будущего поколения студентов, поговорят о перспективах цифровых и образовательных технологий", - уточнили в пресс-службе.

Ключевым событием станет V юбилейный Форум социальных инноваций регионов - крупнейшая дискуссионная площадка, формирующая вектор дальнейшего развития социальной сферы страны. С 5 по 8 сентября в рамках деловой программы спикеры обсудят эффективные практики для достижения высокого качества жизни граждан, заключили в соцкомплексе.