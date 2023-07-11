В Москве более 7,6 тыс. учащихся присоединились к экофестивалю "Бережем планету вместе"

Учащиеся создавали проекты о здоровом образе жизни, бережном отношении к природе и экологическом состоянии столицы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Свыше 7,6 тыс. дошкольников, школьников, студентов и педагогов стали участниками экологического фестиваля "Бережем планету вместе" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Восьмой городской экологический фестиваль "Бережем планету вместе" объединил более 7,6 тыс. московских школьников, их родителей и педагогов, которых волнует защита окружающей среды. Он проходил в течение всего учебного года и включил 14 экологических конкурсов и акций", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что учащиеся создавали проекты о здоровом образе жизни, бережном отношении к природе и экологическом состоянии столицы. До конца года продлится экологическая акция "Разделяй и умножай", посвященная бережному отношению к природным ресурсам и разумному потреблению. Специальные занятия проводятся для дошкольников, школьников, студентов колледжей, педагогов и родителей. К акции присоединились уже 547 человек.

Экологический фестиваль "Бережем планету вместе" проводит Городской методический центр столичного Департамента образования и науки уже восьмой год подряд. Его цель - сформировать у подрастающего поколения экологическое мировоззрение и культуру, бережное отношение к природным ресурсам.