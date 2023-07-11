В Новой Москве за 2022 год электробусы перевезли 1,5 млн пассажиров

В Мосгортрансе уточнили, что в парке работают более 500 человек, из которых свыше 400 - водители

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Электробусами первого в стране и крупнейшего в Европе электробусного парка "Красная Пахра" за год воспользовались 1,5 млн человек. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Подводим итоги работы <...> электробусного парка "Красная Пахра". Дому электробусов в ТиНАО исполнился 1 год! Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, электробусы в Новой Москве перевезли уже 1,5 млн пассажиров", - значится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что в парке работают более 500 человек, из которых свыше 400 - водители.