Косачев напомнил о Волынской резне, про которую Европа "стыдливо забывает"

Вице-спикер Совета Федерации указал, что "не Европа мирно денацифицирует Украину, а скорее Украина нацифицирует Европу"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Украинская государственность построена сегодня на идеологии нацизма "эталонной волынской пробы", участникам геноцида граждан Польши ставятся памятники, а Европа "стыдливо забывает" об этом историческом факте. Такое мнение выразил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в связи с отмечаемым 11 июля в Варшаве Национальным днем памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершенного украинскими националистами.

"Сегодня украинская государственность построена на идеологии национализма, но фактически - нацизма все той же "эталонной волынской пробы". Идейным руководителям и активным участникам того чудовищного геноцида ставят памятники и переименовывают в их честь улицы", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

"Не Европа мирно денацифицирует Украину, а скорее Украина нацифицирует Европу, которая сегодня стыдливо забывает про Волынь", - подчеркнул Косачев.

Он напомнил, что ровно 80 лет назад вооруженные подразделения украинских националистов одновременно атаковали 99 населенных пунктов, где проживали этнические поляки. В историю эти события вошли как один из трагических эпизодов Волынской резни, жертвами которой в общей сложности стали 80 тысяч человек. По словам вице-спикера СФ, "даже от немецких преступлений украинский геноцид отличался применением к жертвам садистских физических, психологических и моральных пыток". При этом он обратил внимание на реакцию Украины, где не "предпринимается никаких попыток осудить преступную идеологию и зверства националистов, а сам очевидный и тщательно задокументированный факт геноцида отрицается". "Буквально на днях [президент Украины Владимир] Зеленский "деликатно" прокомментировал годовщину Волынской резни, что они с польским лидером "почтили память всех невинных жертв Волыни". Это как бы предполагает не отношения "жертва-преступник", а так, чуть ли не две равные пострадавшие стороны", - считает политик.

Он отметил, что Украиной "руководят преемники, а во многом и почитатели тех изуверов". "Мы должны знать и помнить эту часть истории хотя бы для того, чтобы понимать, какому абсолютному и осознанному злу сейчас противостоят наши военные на Украине, ради чего они погибают", - констатировал Косачев.

Парламентарий пожелал Польше, ожидающей, что Украина признает геноцид, "еще больше терпения". "И не прекращать поддерживать ее руководителей-нацистов, само собой. Ведь поощрение нацизма - лучший способ привести его к покаянию, не так ли? А если кто-то думает, что, мол, вот придет Украина в лоно западных структур и там станет более цивилизованной, то посмотрите на балтийский пример, на "марши легионеров" и прочее прославление коллаборационизма", - указал заместитель председателя Совета Федерации.