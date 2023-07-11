В Шанхае открылись первые после пандемии летние студенческие курсы ШОС

Стажировку по программе пройдут 40 студентов из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана

ШАНХАЙ, 11 июля. /ТАСС/. Летние курсы для студентов из государств - членов и стран - наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылись во вторник в стенах Восточно-китайского педагогического университета (ВКПУ) в Шанхае. В 2023 году стажировку по программе пройдут 40 студентов из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана.

Летние лагеря для студентов из государств - членов и стран - наблюдателей ШОС ежегодно организуются Комитетом по делам образования правительства Шанхая совместно с ВКПУ и осуществляются Центром международного образования ВКПУ вместе с Институтом международных отношений и регионального развития, а также Институтом исследования ШОС.

Гуманитарные обмены

"Одним из важнейших направлений деятельности ШОС являются гуманитарные обмены, в том числе образовательные. Активные и эффективные гуманитарные обмены и сотрудничество способствуют укреплению традиционной дружбы и взаимопонимания между народами, помогают устранить сомнения и разногласия, а также содействуют сближению принципиальных подходов к основным международным вопросам и совместному построению честного и справедливого международного порядка", - заявил на церемонии открытия курсов проректор ВКПУ Дай Лии.

Проректор проинформировал, что из 12 тыс. иностранных студентов ВКПУ почти 3,5 тыс. учащихся являются гражданами государств - членов и стран - наблюдателей ШОС, а также стран - партнеров по диалогу. "Летние курсы ШОС уже стали визитной карточкой международных обменов и сотрудничества ВКПУ и важным событием для университета в сфере культуры", - констатировал Дай Лии, добавив, что в течение следующих четырех недель участники курсов получат возможность познакомиться с китайской историей и культурой, а также современным Китаем.

Российский взгляд

Выступивший на мероприятии генеральный консул РФ в Шанхае Дмитрий Лукьянцев указал на то, что летние курсы ШОС - одна из наиболее удачных и перспективных форм обменов, а также наиболее подходящий способ для молодых людей и девушек из стран - членов организации лучше понять друг друга и научиться с уважением относиться к культуре, традициям, обычаям и интересам друг друга. "Мы все, безусловно, разные. Абсолютно одинаковых стран и народов не существует. Поэтому именно в ходе подобных летних сессий закладывается и укрепляется фундамент, на котором впоследствии будут выстраиваться отношения между нашими странами", - сказал дипломат.

Профессор о ВКПУ и курсах

"Думаю, самое главное - это то, что данное мероприятие сближает молодых людей наших стран, углубляет взаимопонимание и дружбу. Взаимопонимание, я думаю, сейчас очень важно, нужно и ценно на фоне происходящего в мире", - прокомментировал корреспонденту ТАСС начало курсов профессор ВКПУ Бэй Вэньли.

По его словам, молодым людям предстоит насыщенная программа. В ближайшие четыре недели их ожидают занятия китайским языком, различные конкурсы, дни национальной культуры, а также насыщенные экскурсии по Шанхаю и другим городам Китая.

Летние курсы ШОС 2023 года стали 12-ми по счету и первыми в режиме офлайн после окончания пандемии.