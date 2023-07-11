В районе Печатники создадут пространство для отдыха вдоль Москвы-реки

Как подчеркнул главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, на этой территории появится яхт-клуб, причал, плавающий бассейн, рестораны, беговые дорожки

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Единое пространство для отдыха длиной 4,5 км появится вдоль Москвы-реки от Новоспасского моста до Перервинской плотины. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Москва переживает серьезную трансформацию в части благоустройства набережных и превращения их в единый связный маршрут. Город активно этим занимается, и объем работ, проводимых силами девелоперов, очень большой. Примером такой работы может послужить "Южный порт", где застройщики берут на себя развитие общественных пространств, создание интересных точек притяжения, спортивных зон, которые помогут сделать городскую среду максимально привлекательной", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса.

По словам заммэра, в границах промзоны "Южный порт" находятся 2,5 км будущего общественного пространства, а еще 2 км проходят вдоль парка "Печатники".

Как подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, речь идет не просто о благоустройстве, а о социокультурном программировании территории. "Люди много времени проводят на работе и дома, им нужно третье место в шаговой доступности, куда можно выйти на пробежку, отдохнуть с семьей, поработать или просто прогуляться. Фронт застройки набережной в "Южном порту" будет отличаться активными первыми этажами, насыщенными коммерческими функциями, здесь сформируется целостная общественно-рекреационная зона: появится яхт-клуб, причал, плавающий бассейн, рестораны, беговые дорожки", - добавил он.