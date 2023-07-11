В Южной Корее родились два детеныша больших панд

Они весят 180 г и 140 г

СЕУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Большая панда по имени Ай Бао, переданная из Китая в Южную Корею в 2016 году, родила двух детенышей. Об этом во вторник сообщило агентство Xinhua.

По его данным, они появились на свет на территории парка развлечений Everland, примерно в 40 км к югу от Сеула. Состояние детенышей весом 180 г и 140 г "хорошее", однако в ближайшие пять-шесть месяцев их не будут показывать публике, так как им нужно время, чтобы "адаптироваться к внешней среде", передает Xinhua. Все это время представители Everland обещают выкладывать фотографии и видео маленьких панд на страницах в социальных сетях.

Появление детенышей у больших панд считается редкостью, поскольку "сезон размножения у них длится всего один-три дня в году, обычно весной", отмечает агентство. Отцом детенышей стал 10-летний Ле Бао, которого так же, как и самку, передали из Китая в Южную Корею в марте 2016 года на условиях 15-летней аренды.

Впервые на территории Южной Кореи детеныш большой панды по кличке Фу Бао родился в июле 2020 года. Панды этого вида находятся под угрозой исчезновения. Чтобы сохранить популяцию больших панд, в парке Everland специально был построен комплекс Panda World площадью 3,3 кв. км, который к настоящему времени посетило 14 млн человек.

По последним данным, в дикой природе живут около 1800 больших панд. Китайские специалисты считают, что угроза вымирания этого вида ликвидирована.