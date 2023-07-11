Первый в 2023 году номер журнала "Московское наследие" вышел тиражом 10 тыс. экземпляров

В издании представлены статьи о реставрационных находках в доме купцов Варгиных на Пятницкой улице, об истории Александровского сада, архитектурном наследии Введенского некрополя

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Тираж первого в этом году номера журнала "Московское наследие" составляет 10 тыс. экземпляров. Так, читатели познакомятся с расследованием московских архивистов о церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Столешниках, а также с открытиями, связанными с павильоном №5 "Физика" на ВДНХ, сообщила во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Авторы собрали на страницах журнала множество интересных материалов. Например, в издании представлены статьи о реставрационных находках в доме купцов Варгиных на Пятницкой улице, об истории Александровского сада, архитектурном наследии Введенского некрополя", - приводятся слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Журнал распространяется в музеях, библиотеках, высших и средних профессиональных учебных заведениях, книжных магазинах, а также органах государственной власти. Любой желающий может бесплатно забрать экземпляр в точках распространения - перечень адресов опубликован на последней странице каждого номера. На сайте департамента культурного наследия можно скачать журнал бесплатно.