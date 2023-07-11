СМИ: в Японии трансгендерная госслужащая добилась права пользоваться женским туалетом

Это первый случай, когда японский Верховный суд вынес подобный вердикт в деле, затрагивающим дискриминацию сексуальных меньшинств на рабочем месте

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Верховный суд Японии в понедельник встал на сторону трансгендерной госслужащей, которой на рабочем месте запрещали свободно пользоваться женским туалетом. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что 50-летней сотруднице Министерства экономики, торговли и промышленности Японии с официально диагностированной гендерной дисфорией было запрещено пользоваться женским туалетом на том же этаже здания министерства, где располагался ее офис. Подчеркивается, что она была вынуждена пользоваться либо мужским туалетом, либо женским, но через два этажа от своего офиса. Верховный суд по соответствующему иску женщины единогласно принял решение о незаконности ограничений, введенных против нее, назвав их дискриминационными.

Это первый случай, когда Верховный суд Японии вынес подобный вердикт в деле, затрагивающим дискриминацию сексуальных меньшинств на рабочем месте. Японское телевидение полагает, что решение Верховного суда может в дальнейшем оказать влияние на формировании рабочих условий для меньшинств как в государственных учреждениях, так и в частных компаниях.