Около 300 слотов для бракосочетания добавили на стадионе "Спартак" и в особняке "Роял"

Заявление можно подать онлайн или на личном приеме

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 300 дополнительных мест для бракосочетания организовали на двух популярных выездных площадках в Москве - на стадионе "Спартак" и в особняке "Роял". Торжественные церемонии в этих локациях проходят в рамках проекта мэра столицы "Новые адреса счастья", сообщила во вторник заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Особняк "Роял" и футбольный стадион "Спартак" являются одними из самых популярных площадок для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". С начала 2023 года в особняке "Роял" поженились около 450 пар, на "Спартаке" - 101 пара. Стадион пользуется большей популярностью в теплое время года, когда церемонии можно проводить на кромке поля. Сегодня мы открыли для молодых около 300 дополнительных мест на этих двух площадках", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса.

Она уточнила, что до конца года на стадионе "Спартак" парам доступны около 150 свободных слотов, еще столько же - в особняке "Роял" с октября по декабрь. Заявление можно подать онлайн или на личном приеме.

Церемонии на домашнем стадионе футбольного клуба "Спартак" в теплое время года проходят на кромке поля. Гости занимают места на скамейке запасных, молодожены становятся главными героями своего торжества на фоне футбольного поля и тематической арки. В начале церемонии на табло высвечиваются имена молодоженов со счетом 0:0. После обмена кольцами счет на табло меняется на 1:1 и идет отсчет времени с начала создания новой семьи.

Особняк "Роял" расположен в центре Москвы на Малой Ордынке, эту площадку отличают панорамные окна, яркие акценты в интерьере, бархатная мебель и хрустальные люстры. Для пар в особняке доступны четыре зала. Торжественная церемония заключения брака проходит в зале Prado.

Как уточнили в пресс-службе соцкомплекса, всего для столичных молодоженов доступно более 30 выездных площадок. Это различные особняки и усадьбы, башни Москва-Сити, площадки транспортного комплекса, стадион, "Москвариум", речной трамвайчик "Рэдиссон Ройал", колесо обозрения на ВДНХ. Кроме того, заключить брак на площадках можно не только по выходным, но и в будние дни. Сейчас на необычных площадках регистрируется 25% браков в Москве. Фото и подробное описание площадок, их визуальное представление на карте Москвы, доступные даты и инструкция по подаче заявления размещены на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru.