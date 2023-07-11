Большинство опрошенных жителей ФРГ не поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО

По результатам социологического исследования службы Forsa, 26% высказались против принятия бывшей советской республики в состав альянса, а 50% рассматривают такой вариант лишь в долгосрочной перспективе

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Идею скорейшего вступления Украины в НАТО не поддерживают 76% жителей ФРГ. Об этом свидетельствуют распространенные во вторник результаты социологического исследования службы Forsa.

Отмечается, что половина респондентов (50%) желала бы "видеть Украину в НАТО [лишь] в долгосрочной перспективе". Еще 26% опрошенных высказались против принятия бывшей советской республики в состав альянса. При этом в восточной части страны их доля составила 42%, а среди электората оппозиционной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 65%.

Опрос был подготовлен по заказу германских телеканалов RTL и n-tv. Он проводился с 6 по 7 июля, величина выборки составила 1 002 респондента.

В понедельник немецкая газета Bild сообщала, что ФРГ и США попытаются заблокировать подачу Украиной официальной заявки на членство в НАТО на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе. По данным издания, обе страны хотят предотвратить обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой о вступлении и оказывают давление на других членов НАТО, чтобы те последовали их примеру. Как сообщили изданию в Киеве, Зеленский планировал поездку в Вильнюс "с четкой целью привести в движение механизм [вступления в альянс]" и якобы "крайне раздражен" тем, что ему до сих пор не разрешают это сделать.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.