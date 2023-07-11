Среди работников строительной отрасли Москвы прошло первенство по стрельбе и дартсу

В мероприятии приняло участие по 21 команде в каждом виде спорта

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники департамента градостроительной политики города Москвы приняли активное участие в первенстве по пулевой стрельбе и дартсу в рамках 34-й спартакиады строителей города Москвы. Оно состоялось по инициативе столичного профсоюза работников строительства и промстройматериалов в негосударственном образовательном учреждении "Центр", сообщил журналистам во вторник руководитель департамента Сергей Левкин.

"В мероприятии приняло участие по 21 команде в каждом виде спорта. Это не только способствуют сплочению профессиональной команды, но и стимулирует развитие спорта и спортивной инфраструктуры", - отметил глава департамента.

Он добавил, что в стрельбе и дартсе сотрудники департамента и столичных строительных организаций смогли посоревноваться не только в командном, но и в индивидуальном зачете.