На северо-востоке Москвы в парке "Яуза" появится несколько тематических маршрутов

Для посетителей также обустроят прогулочные дорожки и транзитные тропы общей длиной свыше 10 км

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Несколько новых тематических маршрутов появится в парке "Яуза", что на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя столичного департамента капремонта Сергей Мельников.

В частности, речь идет об оборудовании велополосы, бегового маршрута и экотропе на сваях. Ранее покрытие на этих участках меняли локально и выборочно, поэтому тропинки находятся в разной степени изношенности. В результате благоустройства появятся тематические маршруты: велосипедный, беговой, экологический и рекреационный, их выполнят в общей стилистике с ранее благоустроенными участками.

"Уникальность эколого-просветительского маршрута заключается в том, что дорожка пройдет в самых труднодоступных местах, в том числе и в заболоченных участках, это позволит посетителям парка познакомиться с первозданной природой", - сказал Мельников. Он заметил, что общая протяженность настила на этих двух участках составит более 1,6 км.

Велополоса длиной 2,2 км протянется вдоль Сухонской улицы, она будет отделена от основных пешеходных дорожек. С одной стороны ее соединят с ранее благоустроенным участком от МКАД до Енисейской улицы, с другой - с Заповедной улицей. Асфальтированную трассу проложат по высокому берегу Яузы, поэтому велосипедисты смогут насладиться панорамными видами поймы. Беговой же маршрут, как отмечает портал мэра столицы, пройдет вдоль Олонецкого проезда среди деревьев и кустарников. Протяженность дорожки составит 2,8 км, на ней уложат каучуковое покрытие. По сторонам будут располагаться спортивные площадки.

"Для посетителей также обустроят прогулочные дорожки и транзитные тропы общей длиной свыше 10 км, первые предназначены для неспешных прогулок по живописным местам парка, они будут иметь покрытие из плитки, вторые - с асфальтовой поверхностью - будут связывать функциональные зоны и входы в парк с основными маршрутами кратчайшим путем", - заметили на портале.