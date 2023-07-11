Москвичей бесплатно научат кататься на роликах

Занятия будут проходить на территории катка в парке "Останкино" каждые среду и воскресенье с 19:00 до 20:00

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Бесплатные занятия по катанию на роликовых коньках пройдут на территории парка "Останкино" в Москве, об этом во вторник сообщила пресс-служба ВДНХ.

"С 12 июля ВДНХ совместно с Департаментом спорта города Москвы в рамках проекта "Мой спортивный район" впервые на территории выставки организует бесплатные занятия по катанию на роликовых коньках под руководством профессиональных тренеров", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что занятия будут проходить на территории катка в парке "Останкино" каждые среду и воскресенье с 19:00 до 20:00. Принять участие могут все желающие старше 18 лет по предварительной регистрации на сайте проекта "Мой спортивный район".

В пресс-службе рассказали, что участникам понадобятся свои ролики и защитная амуниция: шлем, налокотники, наколенники и перчатки.