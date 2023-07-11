11 июля, 08:36

Суд 3 августа рассмотрит первый протокол на Apple за неудаление информации

Корпорация впервые привлекается в России к ответственности по такой статье КоАП

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мировой суд Москвы 3 августа рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении корпорации Apple, которой было вменено неудаление запрещенной информации, передает во вторник корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отложить слушание дела на 10:30 мск 3 августа", - объявил мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Apple вменяется неудаление подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Суть составленного в отношении корпорации протокола пока неизвестна. Apple впервые привлекается в России к ответственности по такой статье КоАП. 

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