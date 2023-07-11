Фукусимские рыбаки выступили против сброса очищенной воды с АЭС в океан

Президент ассоциации рыболовецких кооперативов префектуры Фукусима Тэцу Нодзаки отметил, что это решение не может быть принято

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Рыбаки из префектуры Фукусима, где расположена аварийная АЭС "Фукусима-1", считают неприемлемыми планы властей и оператора станции сбросить в океан очищенную от радиоактивных частиц воду. Об этом во вторник заявил президент ассоциации рыболовецких кооперативов префектуры Фукусима Тэцу Нодзаки.

"Мы не в той позиции, чтобы это решение принять", - приводит его слова агентство Kyodo. Ранее во вторник Нодзаки встречался с министром экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимурой, который рассказал представителям местных рыболовецких кооперативов о докладе МАГАТЭ, которое на протяжении двух лет проводило оценку планов японской стороны по сбросу воды с АЭС. Президент ассоциации рыболовецких кооперативов префектуры Фукусима в очередной раз повторил, что базовая позиция местных рыбаков заключается в том, что они выступают против сброса воды.

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. Глава организации Рафаэль Гросси в ходе своей поездки в Японию подтвердил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. В рабочую группу, которой было поручено изучить план сброса, входили эксперты из России, Китая, США, Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Республики Корея, Республики Маршалловы Острова и Франции.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительную часть этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после мощного цунами, который вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Полный демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.