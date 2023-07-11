В Новосибирской области число стобалльников по ЕГЭ в 2023 году увеличилось на 21%

Больше всего выпускников региона написали экзамен на максимальный балл по русскому языку, литературе и обществознанию

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Число выпускников, сдавших ЕГЭ на максимальный балл в Новосибирской области увеличилось на 21% по сравнению с показателями предыдущего года. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

"Если говорить про общее количество стобалльников, то в этом году у нас 199, в прошлом году было 98, а в позапрошлом было 127", - сказал Федорчук, отметив, что сравнивать итоги госэкзамена с результатами ранее 2022 года некорректно из-за сильного изменения КИМ (контрольно-измерительных материалов).

Больше всего выпускников региона написали ЕГЭ на максимальный балл по русскому языку, литературе и обществознанию - 61, 14 и 12 человек. В 2022 году их было 37, 10 и 1, соответственно. Сократилось количество стобалльников по математике, химии и истории. Самое большое число стобалльных результатов получили выпускники СУНЦ (Специализированный учебно-научный центр) НГУ - 13 человек.

При этом Федорчук отметил, что более объективным показателем уровня образования в регионе служит средний балл. Так выше он стал по китайскому языку, литературе, географии и химии, а упал по таким предметам, как английский язык, история и обществознание.

Другой, важный показатель - доля выпускников, не набравших по ЕГЭ минимальный балл. "Доля не сдавших экзамены в динамике за последние два года уменьшилась по русскому языку, математике, химии, информатике, географии и литературе. Вместе с тем, по отдельным предметам (обществознание, история и английский язык) наблюдается увеличение доли участников, не набравших минимальный порог. Результаты по остальным предметам являются стабильными", - подытожил Сергей Федорчук.