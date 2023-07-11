Комитет Госдумы поддержал запрет на усыновление для лиц, сменивших пол

Кроме того, человек, сменивший пол за рубежом, не сможет получить в РФ паспорт с указанием нового пола

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья во вторник поддержал поправку ко второму чтению законопроекта о запрете смены пола, согласно которой парам, где один человек сменил пол, будет запрещено усыновлять детей. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Сергей Леонов (ЛДПР).

"Если кто-то в паре сменил пол, то запрещено будет усыновлять детей, то есть быть опекунами детей", - пояснил депутат.

Согласно другой поправке, человек, сменивший пол за рубежом, не сможет получить в РФ паспорт с указанием нового пола.

Инициатива о запрете смены пола была внесена в Госдуму в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе с спикером Вячеславом Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".

Законопроект был рекомендован комитетом к принятию во втором чтении. Совет Госдумы принял решение включить его в повестку заседания на 13 июля.