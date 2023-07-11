Глава СПЧ считает проблемой отсутствие базовых принципов работы у Telegram-каналов

Валерий Фадеев указал на то, что благодаря профессиональному продвижению блогерский продукт низкого качества зачастую становится популярным в молодежной среде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает проблемой отсутствие у Telegram-каналов, которые сегодня зачастую создают информационную повестку и "валят все подряд", базовых принципов работы.

"Медийное направление, создание информационной среды, создание повестки дня. С этим сейчас проблемы, потому что интернет сжирает, уже сожрал традиционные, классические средства массовой информации, которые работают на основании важных принципов. У Telegram-каналов нет принципов, Telegram-каналы валят все подряд", - сказал Фадеев во вторник на всероссийском форуме "Дигория".

Глава СПЧ отмечает, что благодаря профессиональному продвижению блогерский продукт низкого качества зачастую становится популярным в молодежной среде. "Движение противоположное, в другую сторону пошло, к сожалению. Профессиональные средства массовой информации при всех наших нареканиях все-таки были лучше", - сказал глава СПЧ.