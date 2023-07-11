В России за неделю зарегистрировали 3,9 тыс. случаев ковида

В Роспотребнадзоре сообщили, что доминирующими остаются геноварианты штамма "омикрон"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали в России 3,9 тыс. случаев заболеваемости ковидом за неделю. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей на 9,5%. Зарегистрировано 3,9 тыс. случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Доминирующими остаются геноварианты штамма коронавируса "омикрон", добавили в пресс-службе.

В федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что заболеваемость ковидом в стране за прошедшую неделю снизилась на 9,5%, а число госпитализаций сократилось на 11,3%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 31 регионе.

По данным штаба, за неделю выздоровели 6 277 человек, что на 1,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. 66 человек умерли за этот период.