11 июля, 08:59,
обновлено 11 июля, 09:29
Пандемия COVID-19

В России за неделю зарегистрировали 3,9 тыс. случаев ковида

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В Роспотребнадзоре сообщили, что доминирующими остаются геноварианты штамма "омикрон"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали в России 3,9 тыс. случаев заболеваемости ковидом за неделю. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей на 9,5%. Зарегистрировано 3,9 тыс. случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Доминирующими остаются геноварианты штамма коронавируса "омикрон", добавили в пресс-службе.

В федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что заболеваемость ковидом в стране за прошедшую неделю снизилась на 9,5%, а число госпитализаций сократилось на 11,3%. 

Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 31 регионе.

По данным штаба, за неделю выздоровели 6 277 человек, что на 1,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. 66 человек умерли за этот период. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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