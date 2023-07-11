В России почти 3,1 млн человек привились от клещевого энцефалита

По данным Роспотребнадзора, 353 тыс. пациентов обратились в больницы из-за укусов клещей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Число привитых от клещевого энцефалита в России составило почти 3,1 млн, за аналогичный период 2022 года в стране провакцинировались 2,74 млн человек. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По состоянию на 27-ю неделю 2023 года от клещевого вирусного энцефалита в России привиты почти 3,1 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привиты 2,74 млн", - говорится в сообщении.

Всего в этом сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек.

В больницы из-за укусов клещей обратились 353 тыс. пациентов. Это ниже среднемноголетних значений, составляющих 370 тыс.

Продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом, добавили в пресс-службе.