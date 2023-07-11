В Екатеринбурге и Кургане зафиксировали температурные рекорды

Воздух прогрелся выше 37 градусов по шкале Цельсия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Температурные рекорды зафиксированы в двух городах Уральского федерального округа (УрФО). Температура воздуха в Екатеринбурге достигла отметки в плюс 38,3 градуса, в Кургане - плюс 37,6 градуса по шкале Цельсия, сообщили в Уральском гидрометцентре во вторник.

"Воздух в Екатеринбурге раскалился до 38,3 градуса, до этого рекорд тепла этих суток принадлежал 2020 году (35,5 градуса). Суточный максимум температуры также превышен в Кургане: 10 июля было 37,6 градуса, прежний рекорд этого дня 35,1 градуса был отмечен в 2008 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни так же жарко будет в юго-восточных районах Свердловской и в Курганской области, температура воздуха поднимется до 34-39 градусов. Синоптики прогнозируют дожди, сильные ливни и грозы при шквалистом ветре до 27 м/с в ночь на 13 июля. После чего на Урале незначительно похолодает, температура понизится на 10-12 градусов.