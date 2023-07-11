В московском парке "Митино" приготовили исторические экскурсии на летний сезон

Регистрация участников обязательна, так как количество мест ограничено

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Исторические экскурсии будут проходить каждые выходные в ландшафтном парке "Митино" на северо-западе Москвы. Об этом сообщает во вторник префектура Северо-Западного административного округа.

"В выходные дни любители истории смогут посетить самые важные исторические точки ландшафтного парка "Митино", - сказали в префектуре со ссылкой на пресс-службу парка. Экскурсии проводятся при поддержке Института археологии Российской академии наук. "Наши гости узнают, где расселялись первые москвичи, и почему они выбрали именно территорию, где сегодня находится район Митино, смогут разгадать загадку таинственных племен, проживающих здесь в древности, присоединиться могут все желающие от шести лет", - процитировали в префектуре пресс-службу парка. Здесь подчеркнули, что регистрация участников обязательна, так как количество мест ограничено.

"Экскурсии проходят только в хорошую погоду, при неблагоприятных погодных условиях возможен перенос программы", - заключили в префектуре.