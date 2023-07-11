В Госдуме сообщили, что смена пола станет основанием для прекращения брака

Соответствующую поправку комитет по охране здоровья предлагает включить в законопроект о запрете смены пола

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал поправку, согласно которой смена пола одним или обоими супругами будет основанием для прекращения брака. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил зампред комитета, член фракции ЛДПР Сергей Леонов.

"Те, кто заключили браки как женщина и мужчина, а на самом деле кто-то оказался другого пола в итоге, то эти браки будут аннулироваться", - сказал Леонов. По его словам, "брак аннулируется во всех случаях, когда выясняется, что супруг или оба сменили пол". "Такие браки могли быть заключены до вступления в силу этого закона, а теперь будут аннулированы, сейчас сменить никто и не сможет по закону, а следовательно таких людей не будет", - добавил он.

Эту поправку комитет предлагает включить в законопроект о запрете смены пола, который был рекомендован им к принятию во втором чтении, которое запланировано на 13 июля.

Согласно действующей редакции Семейного кодекса РФ, основанием для прекращения брака могут стать смерть одного из супругов или же заявление одного из них.

Инициатива о запрете смены пола была внесена в Госдуму в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе с спикером Вячеславом Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".