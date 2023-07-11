В Подмосковье по программе "Приведи друга" трудоустроились более 350 медработников

За трудоустройство привлекаемого врача или фельдшера сотрудник больницы может получить премию в размере до 40 тыс. рублей - за врача, до 25 тыс. рублей - за фельдшера или медсестру

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Программа "Приведи друга", направленная на привлечение специалистов в медицинские организации Московской области, заработала в регионе в прошлом году. За это время по ней трудоустроились более 350 медицинских специалистов, из них свыше 100 - с начала года, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Программу "Приведи друга" мы запустили в Подмосковье в прошлом году. И видим, что она пользуется спросом среди медицинских специалистов. За это время в медорганизации Подмосковья трудоустроились более 350 медицинских специалистов, а с начала года - 104", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что за трудоустройство привлекаемого врача или фельдшера сотрудник больницы может получить премию в размере до 40 тыс. рублей - за врача, до 25 тыс. рублей - за фельдшера или медсестру. Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. При этом привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие полгода и более.