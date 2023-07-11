Полиция задержала более 40 протестующих против судебной реформы по всему Израилю

По данным Kan, полтора десятка человек были задержали в Тель-Авиве, где протестующие пытались блокировать шоссе Аялон в северной части города

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /ТАСС/. Израильская полиция задержала во вторник 42 участника акций протеста против продвижения судебной реформы в ходе утренних демонстраций по всей стране. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, полтора десятка человек были задержаны в Тель-Авиве, где протестующие пытались блокировать шоссе Аялон в северной части города, столько же участников протестных акций полиция задержала в Иерусалиме, где они временно перекрыли основное шоссе, идущее на Тель-Авив. Междугородние шоссе также были заблокированы протестующими в нескольких районах в центральной части страны. К настоящему моменту движение по трассам восстановлено, указывает радиостанция.

Акции протеста возобновились с новой силой в Израиле во вторник после того, как Кнессет в ночь на 11 июля утвердил в первом чтении первый из законопроектов, относящихся к продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформе. Ее противники планируют во второй половине дня во вторник массовые демонстрации в Тель-Авиве и крупных городах, а также в аэропорту Бен-Гурион. В предыдущей такой акции в Тель-Авиве 8 июля принимали участие порядка 180 тыс. человек, десятки демонстрантов после основного митинга тогда перекрыли шоссе Аялон в нескольких местах.

Нетаньяху сформировал и привел к присяге действующее правительство в конце 2022 года. Одним из его первых резонансных проектов стал план судебной реформы, представленный в январе. Он предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля за отбором судей.

Этот проект вызвал массовые протесты либеральной оппозиции. По мнению противников реформы, она подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху настаивает на том, что эти преобразования уравновесят полномочия всех ветвей власти и сделают политическую систему страны более демократичной.