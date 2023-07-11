Большинство опрошенных граждан Молдавии против курса на разрыв отношений с Россией и СНГ

Поддерживают намерение руководства республики разорвать отношения с СНГ только 12,9% респондентов

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Большинство граждан Молдавии выступает против курса нынешнего руководства страны на разрыв отношений с СНГ и присоединения страны к антироссийским санкциям. Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного социологической компанией CBS AXA по заказу Института европейской политики и реформ (IPRE), который возглавляет Юлиан Гроза, являющийся членом Высшего совета безопасности при президенте Майе Санду.

"Большинство опрошенных 57,9% считает, что Молдавия не должна присоединяться к антироссийским санкциям со стороны ЕС и США. Всего 12,9% граждан поддерживают намерение властей Молдовы разорвать отношения с СНГ. Больше половины граждан - 53,1% - считают, что страна идет в неправильном направлении", - заявили на брифинге организаторы опроса.

По данным опроса, 57% молдаван проголосовали бы на референдуме против объединения с Румынией, а 60% - против отказа от прописанного в конституции нейтралитета и вступления в НАТО. 55% поддерживают курс властей на интеграцию в ЕС, но 54,6% граждан считают, что от помощи со стороны Брюсселя, которую в качестве достижений представляет власть, больше всего выигрывает правительство. Преимущества для населения видят в помощи ЕС всего 18,8% опрошенных.

Опрос проведен с 13 по 28 июня по репрезентативной выборке среди 1 120 граждан, погрешность, как утверждают авторы, составляет 3%.