В Ингушетии 100 человек приняли участие в веломарафоне ко Дню флага республики

Председатель молодежного ведомства Адам Мальсагов отметил, что победители заезда выиграли профессиональные спортивные велосипеды

МАГАС, 11 июля. /ТАСС/. Комитет по делам молодежи Ингушетии инициировал проведение веломарафона ко Дню флага республики, который отмечается в регионе 11 июля. В марафоне приняли участие 100 человек, сообщил ТАСС председатель молодежного ведомства Адам Мальсагов.

"Наш комитет совместно со спортивным клубом "Чингиз" организовал веломарафон в честь празднования Дня государственного флага Ингушетии. Участие в спортивном состязании приняли 100 человек, в том числе и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и гости с соседних регионов. Стартовали участники веломарафона от Мемориального комплекса памяти и славы в Назрани, а финишной точкой стала башня Согласия в Магасе", - сказал Мальсагов.

По его словам, победители заезда выиграли профессиональные спортивные велосипеды.

"Помимо главных призов, мы также вручили подарочные наборы с аксессуарами для велосипедов. На месте финиша было организовано горячее питание, а в пути ребят сопровождала карета скорой медицинской помощи, отдельная грузовая и пассажирская машины, чтобы облегчить путь тем, кто сошел с дистанции", - добавил собеседник агентства.

Государственный флаг Ингушетии был утвержден 11 июля 1999 года, он представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета с двумя зелеными полосами по верхнему и нижнему краям, в центре которого размещен красный солярный знак, который означает вечное движение Солнца и Вселенной. Белый цвет символизирует чистоту помыслов и действий, зеленый - изобилие и плодородие земли региона, а также ислам, красный олицетворяет многовековую борьбу против несправедливости и право жить на земле своих предков.