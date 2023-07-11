В Петербурге пройдет гастрономический фестиваль "Звезды Африки"

Мероприятие пройдет в рамках форума Россия - Африка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль планируется провести в Петербурге в рамках форума Россия - Африка с 24 по 30 июля. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор города Валерий Москаленко.

"В рамках второго саммита, экономического и гуманитарного форума Россия - Африка на базе петербургских ресторанов прорабатывается возможность проведения гастрономического фестиваля "Звезды Африки". С 24 по 30 июля в ресторанах Санкт-Петербурга появятся самые популярные блюда стран Африки. Шеф-повара адаптируют под вкусы россиян более 150 знаковых рецептов континента - еще никогда Африка не была так близка к нам", - сказал он.

По словам вице-губернатора, в настоящее время профильные органы власти города прорабатывают конкретные направления сотрудничества с африканскими странами в различных областях от экономики до культуры и сферы туризма. В частности, в рамках проведения форума могут быть подписаны соглашения и между отраслевыми ведомствами.

"Форум является одним из этапов согласования совместных взаимовыгодных договоренностей, в том числе между нашим и африканским бизнес-сообществом. Мероприятие позволит предметно обсудить направления практического взаимодействия с партнерами из стран Африки и в последующем закрепить их в соглашениях по сотрудничеству по итогам мероприятия. С нашей стороны проекты документов об установлении партнерских связей с африканским городами уже подготовлены и находятся в стадии согласования с нашими африканскими партнерами", - добавил Москаленко.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".