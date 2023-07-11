В Карелии открыли движение по отремонтированному Ондскому мосту

По данным пресс-службы Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона, реконструкцию объекта выполнили на 80%

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 июля. /ТАСС/. Движение по отремонтированному Ондскому мосту открыли в Сегежском районе Карелии. Об этом во вторник на своей странице во "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Открыли движение по новому Ондскому мосту. Основные работы завершили. Осталось привести в порядок территорию рядом и завершить работы на инженерных сетях. По госконтракту срок окончания работ - конец ноября, но, думаю, закончим раньше", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, реконструкция объекта выполнена на 80%. После нее мост станет современнее и шире, а также увеличится срок его службы.

По инициативе Парфенчикова реконструкцию Ондского моста включили в Федеральную целевую программу развития Карелии, которую реализуют в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина. За последние три года на ремонт дорог в Сегежском районе было направлено около 6 млрд рублей - такого финансирования в районе не было десятки лет, добавил руководитель республики.

Сегежский район является самой южной территорией Карелии, которая входит в Арктическую зону РФ. По данным пресс-службы главы республики, в июне 2022 года правительство региона и "Русал" договорились о совместном развитии завода "Русский радиатор", который находится в поселке Надвоицы. Для этого региональные власти разработали поэтапный план по решению вопросов инфраструктуры, в который входит ремонт Ондского моста, большинства дорог местного значения в Сегеже и Надвоицах, а также других объектов.