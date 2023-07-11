Собянин передал сотрудникам Росгвардии 100 автомобилей "Москвич"

По словам мэра столицы, правительство города всегда оказывало и будет оказывать содействие в материально-техническом обеспечении органа и социальной поддержке его воинов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов посетили базу Росгвардии - городок ОМОН на улице Твардовского в столичном районе Строгино. В ходе визита глава города передал сотрудникам Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3", сообщает во вторник корреспондент ТАСС.

"Росгвардия является одним из самых ключевых звеньев по обеспечению безопасности столицы как от внешних врагов, так и [в части] наведения внутреннего правопорядка, защиты объектов социальной сферы: детских садов, школ, больниц, органов государственной власти. От работы Росгвардии во многом зависит безопасность москвичей, безопасность жителей, развитие нашего города. Поэтому всегда с большим удовольствием оказывали и будем оказывать содействие в материально-техническом обеспечении Росгвардии, социальной поддержке ее воинов. Спасибо за совместную работу, всего вам доброго", - сказал Собянин перед вручением сертификата на транспортные средства.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы, современные автомобили "Москвич" обеспечат эффективную работу мобильных групп реагирования главного управления Росгвардии по Москве. Также завод "Москвич" обеспечит своевременное и качественное техническое обслуживание поставляемой техники.

"Это компактный кроссовер длиной более 4,4 м, шириной 1,8 м и высотой почти 1,7 м с колесной базой свыше 2,6 м и просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями. Модель оборудована бензиновым турбомотором <…> в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) или шестиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, а также камерами кругового обзора и электрическим люком", - добавили в пресс-службе.

Продажи автомобилей "Москвич" начались в марте 2023 года. Сегодня их можно купить в 25 городах России (всего действуют 55 дилерских центров), в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Тюмень, Уфа и Челябинск. В этом году дилерские центры должны открыться еще в 31 городе", - заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.