График поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 17 июля

При движении в Москву с 11:00 до 12:00 интервалы увеличены до 1 часа, с 12:00 до 14:30 интервалы увеличены до 2,5 часов, при движении из Москвы с 10:30 до 14:00 движения поездов не будет

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Расписание поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) значительно изменится с 17 июля до 4 августа. Об этом сообщили во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 17 июля до 4 августа по рабочим дням значительно изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении: часть поездов отменена, часть поездов следует от/до станций Сходня, Химки, Грачевская. Интервалы движения будут увеличены: до станции Ховрино интервал увеличен до 20 мин, в том числе в пиковые часы; до Ленинградского вокзала интервал увеличен до 30 мин, в том числе в пиковые часы", - говорится в публикации.

Отмечается, что при движении в Москву с 11:00 до 12:00 интервалы увеличены до 1 часа; с 12:00 до 14:30 интервалы увеличены до 2,5 часов. При движении из Москвы с 10:30 до 14:00 движения поездов не будет. Часть поездов проследует с отменой остановок на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда.

"Для поездок в центр пользуйтесь станцией Ховрино - здесь можно совершить пересадку на Замоскворецкую линию метро. Также пользуйтесь маршрутами наземного транспорта Москвы", - добавили в департаменте.

Изменения в расписании необходимы для обновления станции в Зеленограде, а также подготовки путевой инфраструктуры для запуска Ленинградско-Казанского МЦД-3, добавили в департаменте. График движения поездов на Ленинградском направлении ОЖД предлагается посмотреть на сайте ЦППК.