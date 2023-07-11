В Московском патриархате не исключили вывоз Киевом святынь из Киево-Печерской лавры

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук указал на то, что для чиновников из министерства культуры Украины это не святыни, а экспонаты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Киевские власти могут вывезти святыни и мощи из Киево-Печерской лавры, тем самым лишив Украинскую православную церковь (УПЦ) "центра притяжения" для православных верующих со всего мира. Такое мнение во вторник высказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

"Наблюдая я за событиями последних месяцев можно сказать, что и этого сценария [вывоза] нельзя исключать, потому что для чиновников из министерства культуры Украины это не святыни, это так называемые экспонаты <...>. Но мощи преподобных [отцов] Киево-Печерских - это именно то, что и привлекает людей в лавру, не только со всей Украины, но и со всего мира. Это действительно величайшая святыня христианского мира, и никто не может исключить, что кому-то придет в голову убрать этот центр притяжения [для того], чтобы в Киеве не было такого мощного очага влияния Украинской православной церкви", - сказал он на пресс-конференции, посвященной ситуации в Киево-Печерской лавре.

При этом Якимчук добавил, что на данный момент все мощи на месте и доступ к ним сохраняется. "Те иконы, которые были в верхней лавре, [стали] закрыты для УПЦ еще несколько месяцев назад. Они там так и остаются, но они уже недоступны для верующих, поскольку богослужения УПЦ не может там совершать, соответственно и иконы тоже недоступны", - пояснил он.