В Москве число электробусных маршрутов достигло 84

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, в среднем за месяц на этих маршрутах совершается более 85 тыс. поездок

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Количество московских маршрутов, на которых курсируют электробусы, достигло 84. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Мы перевели еще два маршрута на электробусы - это с3 и с11. Теперь в столице 84 экомаршрута", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба, в среднем за месяц, когда нет сезона отпусков, на этих маршрутах совершается более 85 тыс. поездок. Так, экотранспорт впервые начнет курсировать в районах Строгино и Тушино.

"Они связывают районы Митино, Тушино и Строгино. На линию выйдут 15 лучших электробусов российского производства", - добавил Ликсутов.