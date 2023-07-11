В колледжах планируют проводить классные часы по духовно-нравственному воспитанию

По словам директора Института изучения детства, семьи и воспитания, члена Общественной палаты РФ Натальи Агре, ведется работа над методическими материалами по реализации программы по нескольким направлениям

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Классные часы по духовно-нравственному воспитанию "Семьеведение" планируют проводить в колледжах, сообщила журналистам директор Института изучения детства, семьи и воспитания, член Общественной палаты РФ Наталья Агре.

"Министерством просвещения рекомендована к реализации обновленная программа воспитания в системе СПО. И сейчас Институт воспитания ведет работу над методическими материалами по реализации программы по нескольким направлениям. Одно из приоритетных - это методический материал по направлению духовно-нравственного воспитания под рабочим названием "Семьеведение" для классных руководителей и кураторов студенческих групп для проведения классных часов", - сказала она.

По ее словам, в перспективе планируется разработать соответствующую программу внеурочной деятельности и учебно-методический комплекс к ней, который будет включать сценарные планы к каждому занятию, презентационный материал, список литературы, аудио- и видеоконтент.