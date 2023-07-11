Миниформ Белоруссии сообщил, что план создания медиахолдинга СГ проработан

По словам белорусского министра информации Владимира Перцова, "это будет единая медиакомпания, которая объединит все ресурсы Союзного государства"

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Представители Белоруссии и России проработали детальный план создания медиахолдинга Союзного государства (СГ), обсудить документ планируется в ходе проходящего в Минске совместного заседания коллегий Министерства информации Белоруссии и Минцифры РФ. Об этом сообщил министр информации Белоруссии Владимир Перцов.

"Проработан детальный план, дорожная карта, которая поэтапно рассказывает о тех действиях, которые должны предпринять наши государственные органы, чтобы в ближайшее время медиакомпания Союзного государства заработала в полную силу", - цитирует Перцова издание "СБ. Беларусь сегодня".

По словам белорусского министра, "это будет единая медиакомпания, которая объединит все ресурсы Союзного государства". "Она будет нацелена на продвижение информационной повестки Союзного государства в наших странах, поскольку эта тема все больше и больше востребована", - добавил Перцов.

В начале апреля на заседании Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь обратился к теме создания союзного медиахолдинга, который, по его словам, должен быть создан, чтобы "не проиграть битву за умы и сердца". О необходимости активизации работы по созданию медиахолдинга Лукашенко заявлял в январе на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Белорусский лидер отмечал, что этот вопрос должен быть проработан представителями администраций президентов Белоруссии и России совместно с Постоянным комитетом Союзного государства.