Пробки на подъездах к Крымскому мосту устранили с обеих сторон

Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована 3 июля

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Затруднений подъезда к Крымскому мосту как со стороны Краснодарского края, так и со стороны полуострова по состоянию на 14:00 мск нет. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"14:00: с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится после теракта 8 октября 2022 года, при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована 3 июля утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км.

Ситуация на подъезде к Крымскому мосту обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Сообщалось, что Минтранс РФ ожидает пиковой нагрузки на Крымском мосту 16-17 июля. Также затруднения в движении транспорта возможны и в августе - уже на выезде из республики.