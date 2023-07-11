В кабинах Московской канатной дороги планируют установить рекорд по стрижке в движении

Специально для этого мастера разработали современную прическу "КанаТка"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мировой рекорд по созданию стрижки в движении планируют установить в кабинах Московской канатной дороги 19 июля. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

"19 июля 2023 года <…> две кабины канатной дороги будут преобразованы в салон красоты, где за время движения между станциями Воробьевы горы и Лужники участникам сделают стрижку. Мастера <…> специально для установления рекорда на Московской канатной дороге разработали современную прическу "КанаТка", - значится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, стрижки будут проводиться в течение трех часов мастерами по специальным схемам. "Это позволит сократить время, не уступая в качестве работы. И, конечно, безопасно для участников", - заверили в спорткомплексе.

Там добавили, что судьи из крупнейшего в Евразии Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" и Реестра рекордов России будут следить за соблюдением регламента. "Важность и достоверность мероприятия будут подтверждены свидетельствами от признанных экспертов парикмахерского искусства", - заключили в пресс-службе.