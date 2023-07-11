ООН рекомендовала странам преследовать в уголовном порядке за героизацию нацизма

Спецдокладчик по вопросу о современных формах расизма Тендайи Ачиуме считает, что для предотвращения преступлений на почве ненависти следует включать соответствующие темы "в учебные программы на всех уровнях образования"

ЖЕНЕВА, 11 июля. /ТАСС/. Все действия, связанные с героизацией нацизма, должны преследоваться в уголовном порядке. Такую рекомендацию дала государствам спецдокладчик по вопросу о современных формах расизма Тендайи Ачиуме в своем докладе, представленном в Женеве на 53-й сессии Совета ООН по правам человека. Текст ее доклада корреспонденту ТАСС предоставила во вторник пресс-служба ООН.

Ачиуме рекомендовала странам - членам ООН предпринять шаги, чтобы "все действия, связанные с героизацией нацизма, надлежащим образом преследовались в уголовном порядке в национальном законодательстве, с наказаниями, пропорциональными тяжести нарушений". Кроме того, спецдокладчик высказалась за принятие государствами "национальных планов действий по борьбе с расизмом и возрождением неонацизма". Она ожидает, что будут предприняты "все необходимые шаги для обеспечения их эффективного осуществления".

По мнению эксперта, странам следует в целях разработки и реализации эффективных законов и политики "инвестировать в укрепление потенциала" по сбору и распространению данных о "всех формах преступлений на почве ненависти и ненавистнических высказываний, пропагандирующих расистскую и неонацистскую идеологию". Ачиуме считает, что для предотвращения преступлений на почве ненависти следует включать соответствующие темы "в учебные программы на всех уровнях образования".

В докладе Ачиуме о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, насчитывающем 21 страницу, изложены резюме материалов, представленных девятью странами, включая Россию, Азербайджан, Армению, Бразилию, Кубу и Саудовскую Аравию. В российском разделе говорится, что следователи в настоящее время расследуют 112 случаев "осквернения, уничтожения или повреждения воинских захоронений, советских памятников и мемориалов, расположенных на территории 12 стран, в том числе Болгарии, Греции, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Украины, Чехии и Эстонии". В докладе говорится, что в РФ завершено расследование "12 преступных деяний, совершенных с 2020 по 2022 год". Эти деяния заключались в "размещении в интернете фотографий нацистских захватчиков и предателей, совершивших преступления по определению Международного военного трибунала в Нюрнберге". По всем 12 делам вынесены обвинительные приговоры. Расследуется возбужденное 11 августа 2020 года уголовное дело о преступлениях, подпадающих под определение "геноцида". Оно касается "предполагаемого массового уничтожения мирных граждан и военнопленных в 24 регионах бывшего Советского Союза".