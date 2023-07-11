11 июля, 11:53,
обновлено 11 июля, 11:54

РПЦ: Украина рассматривает вариант передачи Киево-Печерской лавры Константинополю

По мнению заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Игоря Якимчука, в Киеве понимают, что монахи не уйдут в раскольническую организацию

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Украинские власти рассматривают идею передачи Киево-Печерской лавры в ведение Константинопольского патриархата, сообщил во вторник на пресс-конференции заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

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"Что касается сценария передачи Киево-Печерской лавры Константинопольскому патриархату, то такой сценарий рассматривается украинскими властями именно в связи с тем, что они понимают, что монахи не уйдут в раскольническую организацию. Они уйдут, может быть, куда-то в другие места, но быть под началом раскольников они не могут. И вот возникла идея передать их в ведение Константинопольского патриархата. Идея такая, безусловно, существует, она муссируется", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Турцию встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем. 

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