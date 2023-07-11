Студенты двух уральских вузов смогут проходить практику в экосистеме "Космос"

Также совместно с университетами будут формироваться индивидуальные образовательные программы с учетом реальных потребностей отраслей промышленности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского государственного медицинского университета (УгМУ) смогут проходить практику в научно-производственной системе "Космос" на базе технопарка электронной промышленности, передает во вторник корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашений на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

"Мы рассчитываем, что студенты смогут реализоваться в нашей экосистеме на принципах дуальной модели обучения: когда учащиеся с первых курсов уже погружаются в специфику деятельности промышленных организаций, решают производственные и инженерные задачи. Кроме этого, будем привлекать вузы к проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и помогать им при реализации прорывных разработок и проектов" - рассказал генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра.

Он отметил, что технопарк электронной промышленности, запуск которого запланирован на 2025 год, будет построен в микрорайоне Новокольцовском. Проект кампуса предусматривает строительство трех учебных корпусов и жилого городка. Обучаться и жить там смогут 8,5 тыс. студентов.

"Это соглашение дает нам возможность наши технологические исследования <...> применять непосредственно на высокотехнологичном производстве, которое будет размещаться рядом с новым кампусом УрФУ", - сказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

В КРСУ ТАСС уточнили, что студентам будет предоставляться возможность прохождения практики у предприятий-участников экосистемы "Космос", также совместно с вузами будут формироваться индивидуальные образовательные программы с учетом реальных потребностей отраслей промышленности.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной - партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.