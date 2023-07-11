В Госдуме предложили погасить кредиты семьям, чьи дети победили в международных олимпиадах

По словам депутата Бориса Чернышова, родители таких школьников заслуживают вознаграждения за вклад в образование и воспитание детей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением погасить кредиты семьям, чьи дети победили в международных олимпиадах. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу Вас рассмотреть возможность инициирования государственной программы, которая поможет родителям школьников-победителей международных олимпиад закрыть перед банками ипотечные обязательства или иные кредиты, взятые на нужды семьи", - указывает в письме Чернышов.

По его словам, родители таких школьников заслуживают вознаграждения за вклад в образование и воспитание детей. Кроме того, такая мера станет дополнительным стимулом для школьников на международных состязаниях, считает политик.

В письме он указал, что российские школьники в июле этого года завоевали три золотые и одну серебряную медаль на международной биологической олимпиаде в городе Эль-Айн. Всего в состязаниях приняли участие 297 школьников из 79 стран, они состязались в теоретическом и практическом турах.