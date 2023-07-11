В Роспотребнадзоре не рекомендуют сидеть на диете только из шоколада и йогурта

Специалисты отметили, что ежедневную порцию горького шоколада необходимо высчитывать индивидуально

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты в Москве не рекомендовали превышать суточную норму калорий и не сидеть на диете только из шоколада и йогурта. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Не существует точной цифры, какова должны быть оптимальная ежедневная порция горького шоколада. Это необходимо высчитывать индивидуально, в зависимости от нормы потребления углеводов, жиров, белков. Есть надо столько, чтобы не превысить рекомендуемую суточную калорийность в 2 тыс. ккал, но чтобы рацион оставался сбалансированным: никому не принесет пользы "диета" из двух шоколадок и трех бутылочек сладкого йогурта в сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что шоколад - не просто сладость. Во-первых, он действует как мягкое и безопасное тонизирующее средство, так как в нем содержится алкалоид теобромин, бодрящее вещество, не вызывающее зависимости. Также в какао-продуктах довольно много проантоцианидинов. Это мощные антиоксиданты - они помогают увеличить концентрацию "хорошего" холестерина в крови и уменьшить содержание "плохого". Благодаря этому снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

Говоря о полезных свойствах шоколада, ученые имеют в виду только настоящий горький шоколад, в котором много какао-масла и сухих веществ бобов какао. Не так полезен молочный шоколад, в котором этих веществ меньше. И тем более никакой пищевой ценности не несут шоколадные конфеты и другие кондитерские изделия, в которых тертый какао или какао-масло заменили другими веществами (например, пальмовым маслом), добавляется в материале.

"Горький шоколад - настоящий кладезь полезных биологически активных веществ. Существует множество научных данных о его позитивном влиянии на организм, однако шоколад - не лекарство, и тем более не панацея. Это важный ингредиент сбалансированного питания человека", - подчеркивается в сообщении.

Там же уточнили, что сейчас разрабатываются маложирные и низкокалорийные (до 300 ккал) продукты на основе горького шоколада, в которых сохранятся все самые важные биологически активные вещества какао.