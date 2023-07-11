Епископа Панкратия и Владимира Якунина наградили орденом святителя Иннокентия РПЦ

Епископ получил орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени, глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного - орден святителя Иннокентия I степени

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 11 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденами святителя Иннокентия Московского наместника Валаамского монастыря на протяжении последних 30 лет епископа Панкратия и главу попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина. Указ предстоятеля РПЦ был торжественно оглашен после литургии в Спасо-Преображенском соборе на Валааме, передает корреспондент ТАСС.

В соответствии с распоряжением патриарха епископ Панкратий удостоен ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени "во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 30-летием управления в должности наместника Валаамской обители". Владимир Якунин получил орден святителя Иннокентия I степени "во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 75-летием со дня рождения".

Якунин, в частности, неоднократно организовывал доставку Благодатного огня из Иерусалима в Москву.

Орден был учрежден определением патриарха Алексия II и Священного синода РПЦ от 28 декабря 1996 года в ознаменование 200-летия со дня рождения святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Награда вручается людям за миссионерские труды, за сохранение православной культурной идентичности народов исторической Руси.

Патриарх Кирилл посещает Валаам 10-11 июля, в дни, когда здешние насельники отмечают престольный праздник обители - память святых преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Основателями монастыря считаются преподобные иноки из Византии Сергий и Герман, мощи которых хранятся в главном соборе обители. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, то есть непосредственно подчиняющегося Патриарху Московскому и всея Руси. С 18 января 1993 года игуменом Спасо-Преображенского Валаамского монастыря является епископ Троицкий Панкратий (Жердев).