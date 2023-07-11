В Казани в день матча за Суперкубок России ограничат продажу алкоголя

Мероприятие пройдет 15 июля

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Розничная продажа алкоголя будет частично ограничена Казани в день матча за Суперкубок России по футболу, который состоится 15 июля на "Ак Барс Арене". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"Установить, что 15 июля 2023 года не допускается розничная продажа алкогольной продукции в границах территорий согласно приложению, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - говорится в постановлении.

Согласно документу, территория, где будет действовать запрет, ограничена проспектом Амирхана от ул. Сибгата Хакима до Чистопольской, по ул. Чистопольской - до ул. Адоратского, по ул. Адоратского - до ул. Лаврентьева, по ул. Лаврентьева - вдоль дворовых территорий до ул. Гаврилова, 10, далее по границе обводного моста Третьей транспортной дамбы до ул. Троицкий Лес, вдоль водной акватории Казанки до проспекта Амирхана.

Матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА пройдет 15 июля на "Ак Барс Арене" в Казани. Встреча начнется в 17:00 мск. В Суперкубке России ежегодно встречаются победитель чемпионата и обладатель кубка страны. "Зенит" примет участие в матче в ранге победителя Мир - Российской премьер-лиги, ЦСКА - на правах обладателя Фонбет - Кубка России.