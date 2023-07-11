Патриарх Кирилл заявил, что монахи не имеют права "отмахиваться" от приходящих к ним людей

По его словам, вера реализуется только через добрые дела человека по отношению к другим людям

ВАЛААМ (Республика Карелия), 11 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал монахов наполнять свою жизнь, помимо богослужений, заботой о прихожанах и ни в коем случае "не отмахиваться" от приходящих к ним людей. Об этом он сказал во вторник в проповеди после литургии в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.

"Монашествующие погружены в литургическую жизнь, в свой ритм жизни, в свои заботы, и, может быть, и нам, монашествующим, время от времени нужно себя спрашивать, а какие добрые дела я сегодня сделал? Литургию отслужил, молебен, панихиду, исповедь принял, а доброе дело хоть одно я сделал? Помог кому-то, протянул руку помощи, откликнулся на тяжкие страдания какого-то человека?" - сказал патриарх.

По его словам, вера реализуется только через добрые дела человека по отношению к другим людям, и монахи должны проявлять любовь к своей пастве, к верующим, которые к ним приходят.

"С большим вниманием и заботой нужно относиться к каждому верующему человеку, который подходит на исповедь, который обращается за советом - не отмахиваться, какими бы усталыми мы не были, помнить, что это наш прямой долг, наша прямая обязанность, за что с нас Господь и спросит", - добавил предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл посещает Валаам 10-11 июля, в дни, когда обитель отмечает престольный праздник - память святых преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Основателями монастыря считаются преподобные иноки из Византии Сергий и Герман, мощи которых хранятся в главном соборе обители. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, то есть непосредственно подчиняющегося Патриарху Московскому и всея Руси. С 18 января 1993 г. игуменом Спасо-Преображенского Валаамского монастыря является епископ Троицкий Панкратий (Жердев).