В Москве закрыли на 30 суток магазин-кафе "Фейфан" на Мичуринском проспекте

В ходе расследования в кафе выявили грубые нарушения санитарных правил

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Работу магазина-кафе на Мичуринском проспекте в Москве приостановили на 30 суток из-за обнаружения кишечной инфекции. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что специалисты провели проверку в кафе после выявления случая кишечной инфекции у посетительницы кафе.

"В ходе расследования в магазине-кафе выявлены грубые нарушения санитарных правил: не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающая встречные потоки сырья и сырых полуфабрикатов с готовой продукцией. <…> В связи с непосредственной угрозой причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, отсутствием условий для приготовления безопасной еды магазин-кафе "Фейфан" опечатан, материалы административного дела направлены по подведомственности в Никулинский районный суд города Москвы. Постановлением суда работа кафе-магазина "Фейфан" приостановлена на 30 суток", - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, включающая проведение анализа качества продукции не разработана. Контроль режима работы холодильного оборудования не ведется, термометры отсутствуют. Производимая продукция для реализации потребителям через магазин не декларирована, также в обороте находилась пищевая продукция без маркировки. В результате была снята с реализации и забракована пищевая продукция общим весом более 50 кг.

Кроме этого, санитарное состояние помещений неудовлетворительное, не проводится уборка столов после каждого посетителя, в производственных помещениях хранятся личные вещи персонала, не выполняются требования дезинфекционного режима. Осмотры сотрудников, занятых приготовлением пищи на наличие гнойничковых заболеваний, не проводятся, работники не привиты против дизентерии Зонне и вирусного гепатита "А".